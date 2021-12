Bus e corriere, sciopero di 24 ore

Anche bus, metropolitana e corriere saranno coinvolte dallo sciopero generale di giovedì 16 dicembre, proclamato per 24 ore dalle organizzazioni sindacali Cgil e Uil per protestare contro le scelte economiche del governo Draghi. Amt ha comunicato le modalità di sciopero per quello che riguarda il trasporto pubblico locale proclamato da Filt Cgil e Uiltrasporti.

Servizio urbano Amt Genova

Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle 6 alle 9 e dalle 17.30 alle 20.30.

Il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno (compreso il personale di biglietterie e servizio clienti).

Servizio provinciale Amt

Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20.

Il personale delle biglietterie si asterrà dal lavoro dalle ore 9 alle 16.30.

Ferrovia Genova-Casella

Il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17.30 alle 20.30.

Il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno.

"Il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap - spiega Amt in una nota - per quello che riguarda le linee provinciali il servizio per le persone portatrici di handicap/anziani sarà garantito nei servizi convenzionati a loro dedicati; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo seù prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso. Non è possibile fornire elementi di valutazione sui possibili disservizi poiché non ci sono precedenti scioperi proclamati contestualmente da Cgil e Uil".