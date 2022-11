Hager/Bocchiotti di Arenzano: proclamato lo sciopero immediato

È sciopero immediato ad Arenzano, per i lavoratori della Bocchiotti/Hager: nonostante l’apertura dello stato di agitazione e la massima disponibilità delle segreterie di Filt, Fit e Uiltrasporti ad aprire un tavolo di confronto, "Professional Solutions e Bocchiotti/Hager hanno scelto di proseguire unilateralmente con i trasferimenti di tutti i lavoratori dipendenti sul sito di Tortona, senza alcun accordo e in piena violazione del Ccnk Logistica Trasporto Merci" comunicano i sindacati, sottolineando che tra i lavoratori dell'azienda che si trova nella zona industriale - via Pian Masino - ci sono persone che operano addirittura dal 1991.

"Considerando che presso il cantiere qualcuno già sosteneva che i dipendenti Professional Solutions da lunedì 7 novembre 2022 sarebbero stati sostituiti con personale in somministrazione Bocchiotti/Hager, la società datrice di lavoro in data 3 novembre ha consegnato una lettera di trasferimento temporaneo del personale presso il sito di Tortona, con un tentativo maldestro di camuffare la reale volontà di liberarsi dei lavoratori operanti sul sito di Arenzano, ritenuti ormai improduttivi": dunque le segreterie hanno proclamato lo sciopero immediato, nella mattina di venerdì 4 novembre, di tutto il personale addetto.

Immediatamente molti lavoratori hanno aderito lasciando il proprio posto di lavoro in attesa del confermato presidio davanti alla Bocchiotti/Hager di Arenzano.