Sciopero Amt ma gli autisti vanno a protestare in bus

Mentre tutta la città era a piedi per lo sciopero del trasporto pubblico, oggi venerdì 25 febbraio, un gruppo di dipendenti Amt ha utilizzato proprio un bus dell'azienda, la vettura 8814, per raggiungere il palazzo delle Regione e protestare.

Dalla rimessa di Cornigliano hanno viaggiato fino a De Ferrari e da De Ferrari sono andati a pranzo in una pizzeria. Le foto della "gita" hanno iniziato a circolare sui social e immortalano prima i dipendenti sul mezzo, poi in manifestazione e infine nel locale.

"Perchè oggi prima dell'ora di pranzo c'era un bus pieno di persone che girava senza fare le fermate?", ha scritto un lettore a GenovaToday. "L'ho visto uscire dalla rimessa di Cornigliano dopo le 9.30 in direzione centro ma alla fermata non ha aperto le porte. Ci prendono in giro?".

Amt contattata dal nostro giornale ha risposto che: "L'azienda non era al corrente di questo fatto, procederemo con delle verifiche interne per comprendere bene cosa è successo e valutare eventuali provvedimenti".