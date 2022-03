Autisti in bus allo sciopero dei trasporti, Amt richiama due dipendenti

Un mese fa, un gruppo di dipententi Amt usarono un bus per partecipare allo sciopero dei trasporti. Oggi l' azienda ha avvisato quei dipendenti che potrebbero essere sanzionati.

Secondo il protocollo interno è infatti vietato utilizzare un mezzo pubblico per trasportare i dipendenti in manifestazione, perchè non si può utilizzare un bus per uno scopo diverso da quello che è il servizio. Invece, lo scorso 25 febbraio, l'autobus è stato visto uscire dalla rimessa di Cornigliano e senza fare fermate arrivare in piazza De Ferrari e da lì fare ritorno con gli autisti-manifestanti.

I due provvedimenti sono ricaduti su un capo rimessa e sull'autista alla guida della vettura 8814, usata per raggiungere la piazza. Le contestazioni fatte dall'azienda al personale coinvolto in qull'episodio porteranno dunque a provvedimenti disciplinari che possono andare dal richiamo alla sanzione; a deciderlo sarà la direzione che ha contestato il comportamento non consono ai regolamenti e alle prassi aziendali.