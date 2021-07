Aeroporto di Genova, quattro ore di sciopero

L'Unione Sindacale di Base (Usb) ha proclamato lo sciopero dell'aeroporto di Genova tra le ore 13 e le 17 di lunedi 26 Luglio.

Il sindacato ha spiegato le motivazioni in un comunicato in cui si legge: "L'aeroporto di Genova, come tutto il settore del trasporto aereo, è stato duramente colpito dalla pandemia e ha fatto ricorso alla cassa integrazione. Da inizio giugno assistiamo però a una ripresa di traffico sia nei voli di linea che nei voli privati. Per questo abbiamo chiesto subito di rivedere l'organizzazione del lavoro e delle chiamate degli operatori. Purtroppo da parte della Direzione le risposte sono state tardive e secondo noi insufficenti con una condizione lavorativa in costante peggioramento".

Sciopero quindi al Cristoforo Colombo lunedì 26 luglio 2021 dalle ore 13 alle ore 17, organizzato anche un presidio al piano partenze.

"Ags come tutte le aziende coglie l'occasione della crisi per sperimentare nuove forme di organizzazione e di flessibilità - scrive ancora il sindacato - , anche in vista del rinnovo dell'integrativo, risparmiando al massimo sull'utilizzo del personale. Inoltre le forti carenze organizzative e di personale determinano condizioni e carichi di lavoro secondo noi insostenibili. Le operazioni si svolgono in costante affanno con evidenti rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e la regolarità delle procedure operative. Usb chiede di rivedere tutta l'attuale organizzazione del lavoro e ripristinare la normale operatività colmando le gravi carenze di personale".