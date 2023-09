Sciopero aerei, i voli cancellati da e per Genova

Venerdì 8 settembre 2023 è stato proclamato un sciopero dei voli di 24 ore. Incrociano le braccia, come riporta l'Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), i lavoratori delle imprese e dei servizi aeroportuali di handling, quelli del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti e il personale dipendente delle aziende trasporto aereo settore handlers. La Cub Trasporti, e altre organizzazioni sindacali di base (Flai trasporti e servizi e Fit-Cisl), hanno indetto lo sciopero nazionale di 24 ore per il comparto aereo aeroportuale indotto che coinvolgerà il personale di terra. L'astensione dal lavoro è per il rinnovo del contratto atteso da sei anni.

L'aeroporto di Genova ha comunicato che sono possibili ripercussioni sull'operativo dei voli in arrivo e in partenza e invita i passeggeri a contattare la compagnia aerea di riferimento. Di seguito le modifiche ai voli già comunicate e i voli cancellati.

Sciopero aerei, voli cancellati venerdì 8 settembre

IN ARRIVO

AZ 1383 da ROMA FCO delle h. 10.30 - CANCELLATO

AZ 1389 da ROMA FCO delle h. 22.45 - CANCELLATO

IN PARTENZA

AZ 1380 per ROMA FCO delle h. 06.40 - CANCELLATO

AZ 1384 per ROMA FCO delle h. 11.20 - CANCELLATO

IN AGGIORNAMENTO