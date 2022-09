Aerei: sciopero di 24 ore, possibili disagi fino a mezzanotte

Possibili disagi per chi deve spostarsi in aereo nella giornata di oggi, lunedì 12 settembre 2022, a causa dello sciopero di 24 ore del comparto aereo-aeroportuale-indotto, indetto da Cub Trasporti.

"Alla ripresa a pieno ritmo delle attività aeroportuali e di handling (passeggeri e Cargo) dopo il difficile periodo segnato dalla crisi pandemica - si legge in una nota del sindacato -, la novità per i lavoratori di Linate è il concreto rischio di perdere il posto con l'arrivo di Swissport. A causa di una concorrenza sleale e sottopagata nello scalo milanese, a farne le spese saranno in primis i lavoratori, un fatto non accettabile".

"Altro motivo di protesta è la mancanza di rinnovo del Contratto Nazionale del Lavoro, scaduto da anni - spiega il Cub -, con il silenzio assenso dei sindacati confederali, con i lavoratori che ricevono il minimo salariale e ora più che mai, con la guerra in corso e il caro energia che incombe, in grossa difficoltà".

"La Cub rivendica quindi l'apertura immediata del tavolo sindacale per il rinnovo del Ccnl per ridare potere d'acquisto ai salari dei lavoratori", conclude il sindacato.