Sciopero aerei e protesta dei lavoratori del Cristoforo Colombo

Possibili disagi per chi ha deciso di partire nella giornata di martedì 20 giugno, data in cui è previsto lo sciopero nazionale del trasporto aereo. La protesta riguarda non una ma diverse categorie del comparto aereo, con modalità differenti per ciascuna astensione. Quattro saranno le proteste di 24 ore previste per martedì 20 giugno 2023:

Lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti: 24 ore dalle ore 0:01 alle 23:59 (CUB Trasporti);

Personale dipendente aziende trasporto aereo e indotto: 24 ore dalle ore 0:00 alle 23:59 (USB Lavoro Privato);

Lavoratori imprese servizi aeroportuali di handling: 24 ore dalle ore 0:01 alle 23:59 (FLAI Trasporti e Servizi);

Personale società Vueling: 24 ore (FILT-CGIL).

A queste andranno ad aggiungersi le agitazioni locali, tra cui quella del personale società Aeroporto di Genova per 24 ore, indetto da Usb Lavoro Privato. L'organizzazione dei lavoratori chiede rassicurazioni visto il calo del numero dei voli (400 in meno previsti questa estate rispetto a quella passata).

I voli garantiti

Nonostante lo sciopero nazionale di 24 ore, ci saranno comunque dei voli garantiti. L'Enac, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, ha pubblicato sul proprio sito web l'elenco completo dei voli garantiti che le società di trasporto aereo sono tenute a comunicare. Durante gli scioperi aerei sono previste delle fasce di garanzia dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, in cui i voli vengono effettuati. La lista, disponibile al seguente link, riguarda sia i voli nazionali che quelli internazionali.

L'assessore all'Occupazione, Augusto Sartori, ha incontrato, a margine del Consiglio regionale di oggi, una delegazione di rappresentanti sindacali Unione sindacati di base (Usb) e di lavoratori dell'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova.

"Lo sviluppo e la crescita dell'aeroporto sono nostri obiettivi - spiega l'assessore Sartori -, poiché riteniamo che il Colombo sia un asset strategico per Genova e la Liguria. Organizzeremo al più presto un incontro con l'assessore allo Sviluppo economico della Regione, Andrea Benveduti, con i vertici aziendali, gli azionisti e lavoratori per delineare le prospettive dello scalo".