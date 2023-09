Sciopero aerei, i voli cancellati da e per Genova

Venerdì 29 settembre 2023 da bollino nero per il trasporto aereo. C'è infatti lo sciopero nazionale di 24 ore dei lavoratori dell'handling. A incrociare le braccia i lavoratori di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl T.a e i sindacati di base Usb e Cub per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto da ormai sei anni. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra i sindacati e l'associazione datoriale Assohandlers per il rinnovo del contratto, ma non è stata raggiunta l'intesa soddisfacente e quindi è stato confermato lo sciopero.

Sciopero del trasporto aereo, i voli cancellati a Genova

Ripercussioni sui voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto Cristoforo Colombo, di seguito i voli cancellati. I passeggeri sono invitati a prendere contatto con la compagnia di riferimento.

IN ARRIVO

AZ 1383 da ROMA FCO delle h. 10.30 - CANCELLATO

AZ 1395 da ROMA FCO delle h. 14.30 - CANCELLATO

IN PARTENZA