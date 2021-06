Trasporto aereo, proclamate quattro ore di sciopero

Quattro ore di sciopero del trasporto aereo dalle ore 13 alle ore 17 proclamate a livello nazionale per venerdì 18 giugno 2021. Sciopero anche nello scalo genovese. «Siamo preoccupati per le possibili ripercussioni sui dipendenti Alitalia - commentano dalle segreterie di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti - a partire dal ritardo nel pagamento degli stipendi».

Il trasporto aereo ha patito pesantemente gli effetti della pandemia e - come ricordano ancora dal sindacato - ha impattato pesantemente anche sul capoluogo ligure. «Il nostro scalo - aggiungono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti - è stato chiuso per quasi un anno: quello che chiediamo al Governo è di aprire un confronto interministeriale permanente che si prenda carico delle problematiche del settore: non è più rinviabile il riordino del sistema aeroportuale, regole del lavoro che prevedano gli stessi trattamenti normativi e retributivi a parità di condizioni operative ed il rifinanziamento del Fondo straordinario del trasporto aereo».