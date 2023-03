Sciopero 8 marzo, Amiu segnala possibili disagi

Per mercoledì 8 marzo è stato proclamato lo sciopero generale dalla sigla Cub (Confederazione Unitaria di Base) nei settori pubblici e privati. Lo sciopero interesserà l'intera giornata e tutti i turni di lavoro della stessa. Amiu segnala all'utenza, che potrebbero esserci dei disagi nell'erogazione dei servizi.

"Saranno garantite - spiega Amiu -, secondo quanto previsto dalla normativa e dal codice di regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero, le prestazioni di servizio indispensabili e che al termine dello sciopero le erogazioni dei servizi torneranno alla normale fruibilità".

Per quanto riguarda le altre aziende che forniscono servizi all'utenza, come ad esempio Amt, non sono ancora stati comunicati orari e modalità della protesta.