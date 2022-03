Sciopero generale l'8 marzo con manifestazione a Sestri Ponente

In occasione dello sciopero generale nazionale di tutte le categorie, indetto da tutto il sindacalismo di base per la giornata internazionale della donna dell'8 marzo, S.I. Cobas Genova ha indetto una manifestazione contro oppressione di genere, guerra e caro-vita, con partenza alle ore 10, davanti al consultorio dell'Asl3 di via Soliman 7 (Sestri Ponente).

"In questa giornata - si legge in una nota dei sindacati - lavoratori e lavoratrici scendono nuovamente in piazza per denunciare il doppio sfruttamento che le donne oppresse subiscono in questa società, ma anche per gridare forte il no alla guerra imperialista, denunciando le responsabilità di tutti gli interessi imperialisti in campo - da quello russo a quello della Nato - e in particolare quello italiano, già pronto a mettere in campo soldi, uomini e mezzi per alimentare la macchina bellica. A farne le spese la popolazione ucraina sotto le bombe e i lavoratori di tutto il mondo con l'aumento vertiginoso dell'energia e dei beni di prima necessità, ennesimo salasso su salari e pensioni".

Lo sciopero coinvolge diversi settori, a cominciare da scuola e trasporti. Amt non ha ancora comunicato le modalità e le fasce garantite.