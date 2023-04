Scuola, proclamata una giornata di sciopero

Le organizzazioni sindacali Cobas Scuola e Unicobas Scuola e Università hanno proclamato uno sciopero per l'intera giornata di venerdì 5 maggio 2023 e il sindacato Sgb ha proclamato lo sciopero breve per le attività connesse alle prove Invalsi.

Le scuole pertanto non saranno in grado di garantire che il servizio scolastico possa svolgersi regolarmente. Gli alunni saranno fatti entrare a scuola solo se presenti i docenti e i collaboratori scolastici in servizio all'ora di ingresso.

Le famiglie sono invitate a informarsi la mattina stessa sulla situazione, meglio se di persona, all'ingresso della scuola.