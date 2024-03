Supermercati e negozi in sciopero la vigilia di Pasqua

Vigilia di Pasqua con shopping e spesa al supermercato a rischio per via dello sciopero indetto per sabato 30 marzo 2024. È rottura infatti al tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto nazionale della distribuzione moderna organizzata, scaduto nel 2019 e atteso da oltre 240mila lavoratori dipendenti dalle imprese associate a Federdistribuzione.

L'associazione imprenditoriale, dopo una lunga e snervante trattativa no stop con i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs e a distanza di 51 mesi dalla sottoscrizione del primo e ultimo Ccnl di settore "ha calato nuovamente la maschera, palesando la persistente resistenza nel sottoscrivere accordi contrattuali", denuncia una nota unitaria che annuncia contro l'atteggiamento delle imprese una giornata di sciopero nazionale per il prossimo 30 marzo per l'intero turno di lavoro e flash mob nei pressi dei punti vendita delle imprese più rappresentative di ciascuna provincia del Paese nonché delle manifestazioni estemporanee a livello territoriale.

Alla base della mobilitazione, spiegano Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, "l'irresponsabilità di Federdistribuzione nel presentare svariate richieste finalizzate a sabotare diritti e garanzie attualmente contenute con contratto collettivo nazionale di Lavoro e che le lavoratrici e i lavoratori della distribuzione commerciale hanno raggiunto a costo di sacrifici e di lotte nel corso degli ultimi decenni".

Lo sciopero interessa gli addetti di grandi catene di distribuzione quali Metro, Carrefour, Ovs, Esselunga, Zara, Kiko, Conbipel, Conforama, Pam Panorama, Obi, Acqua & Sapone, A&O, Unes, Famila, iN's Mercato, Ikea, Max Mara, Kasanova, Douglas, Brico Center, Marr, Lidl, Arcaplanet, Tecnomat, Upim e Zara.

