Sciopero per la sicurezza sui bus, il sindacato Orsa non aderisce

Il sindacato Orsa non aderirà allo sciopero in programma mercoledì 27 luglio, proclamato da Ugl Fna per chiedere maggiore sicurezza sui mezzi pubblici.

"Abbiamo aperto un dialogo con Amt e Istituzioni locali per risolvere queste tematiche - dichiara il segretario provinciale, Cristiano Bianchi -. Lasciamo come sempre i lavoratori liberi di scegliere se aderire o meno allo sciopero del 27 Luglio, riteniamo come organizzazione sindacale di perseguire in questo momento un dialogo costruttivo come già iniziato. Prima di noi i posti guida erano raggiungibili, dopo la nostra azione sono stati messi in sicurezza".

"Il 26 giugno - ricorda Bianchi - avevamo pubblicato un documento ufficiale per denunciare il danno provocato da terzi sulla linea 680. Grazie alla pubblicazione sui media questo fatto ha avuto il giusto interessamento aziendale, che ha attivato i controlli di verifica sui sistemi di sicurezza in servizio sui mezzi".

"Per quanto ci riguarda uno dei problemi più importanti per il servizio serale sono le percorrenze, infatti è impegnativo per il personale mantenere un servizio adeguato, anche in funzione della capienza incrementata. Avremo l'8 agosto un incontro con l'assessore alla mobilità del Comune di Genova - conclude Bianchi - al quale chiederemo l'implementazione dei sistemi di sicurezza sui nuovi mezzi e il loro utilizzo per le ore notturne, sul tavolo ci sarà anche la richiesta di un aumento del servizio serale per venire incontro ai cittadini ma anche alla sicurezza del personale".

Orsa ha attivato il corso gratuito di preparazione per la mansione di autista bus Amt Genova, per la quale è attiva la selezione e rivolta esclusivamente alle candidature già pervenute e iscritte al data base o che si iscriveranno entro il 31 agosto 2022.