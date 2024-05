Scuola, sciopero personale docente e Ata

La sigla sindacale Csle (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) ha proclamato uno sciopero nazionale plurisettoriale - pluricomparto per il personale docente e Ata appartenenti alle scuole pubbliche, comunali e private, per venerdì 24 maggio.

L'astensione dal lavoro è stata proclamata nel rispetto della disciplina dei servizi pubblici essenziali. Possibili disagi.

Motivazioni dello sciopero indetto da Csle:

aumento oneroso più adeguato allo standard europeo, riconoscimento buoni pasto come ai dipendenti del Mim, Direzioni Regionali e UU.SS.PP., estensione del lavoro usurante a tutti i lavoratori delle scuole di ogni ordine e grado, immediata ispezione in tutte quelle scuole dove i D.S. assumono decisioni illegali nei confronti del personale (non applicazione Ccnl), introduzione della figura dello psicologo esterno nelle strutture scolastiche dedicate al personale che ne richiede la prestazione.