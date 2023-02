Scuola, proclamati due giorni di sciopero

In previsione di possibili disagi alle famiglie, il Comune di Genova comunica che la confederazione sindacale Csle (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) ha proclamato uno sciopero nazionale per il comparto funzioni locali, settore scuole pubbliche comunali, per i giorni venerdì 24 e sabato 25 febbraio.

L'astensione dal lavoro è stata proclamata nel rispetto della disciplina dei servizi pubblici essenziali. Motivazioni dello sciopero:

per i buoni pasto, per l'invio nelle scuole di psicologi per l'eventuale bisogno del personale scolastico, per estensione del lavoro usurante a tutto il personale scolastico e per la modifica del contratto dei docenti inidonei. Lo sciopero è valido nelle scuole di ogni ordine e grado (asili nido e scuole comunali comprese).