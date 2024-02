"Blocchiamo la logistica di guerra! Blocchiamo tutto", sciopero con corteo

Bds Genova, Giovani Palestinesi d'Italia Genova, Si Cobas e Unione Democratica Araba Palestinese aderiscono allo sciopero generale a sostegno della Palestina e contro tutte le guerre, in programma venerdì 23 febbraio con concentramento alle ore 6 in piazza Nicolò Barabino a Sampierdarena.

"Blocchiamo le navi della Zim! Blocchiamo la logistica di guerra! Blocchiamo tutto", l'invito degli organizzatori. "Rispondiamo all'appello della comunità palestinese d'Italia - spiegano - a scioperare il 23 febbraio, secondo anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina. Non basta più la semplice solidarietà e le prese di posizione, servono azioni concrete per costringere realmente il governo Meloni a ritirarsi da tutte le operazioni militari in cui l'Italia è coinvolta (dalla missione nel Mar Rosso all'invio di armi a Kiev) e di interrompere subito il sostegno logistico, militare e politico al genocidio del popolo palestinese da parte del regime di Nethanyau".

"Allo sciopero generale del 23 febbraio - proseguono - possono partecipare tutti i settori lavorativi, pubblici e privati, invitiamo tutte le lavoratrici e i lavoratori, iscritti e non a qualsiasi sindacato, i portuali, i sanitari, le studentesse e gli studenti protagonisti delle lotte e delle occupazioni delle ultime settimane, le disoccupate e i disoccupati che si sono visti tagliare l'RdC i cui fondi sono stati dirottati sulle spese militari, tutte le organizzazioni e le associazioni impegnate nella solidarietà al popolo palestinese non solo a scioperare ma ad attivarsi per bloccare effettivamente scuole, università, fabbriche, snodi logistici, stazioni e porti".

"A Genova ogni settimana transitano merci e container - ricordano - diretti ai porti di Haifa e Ashdod, che sono di supporto diretto all'esercito israeliano, il 23 febbraio ci saranno ben tre navi operanti per la compagnia Zim in porto: il meccanismo di supporto logistico, politico e militare al genocidio in Palestina, e in generale a tutte le guerre imperialiste, va fermato. Lo abbiamo fatto il 10 novembre, rispondendo alla chiamata del Calp e dell'Assemblea contro Guerra e Repressione, pensiamo sia necessario rifarlo adesso".

"L'appuntamento è alle ore 6 del mattino - ricordano - in piazza Nicolò Barabino per un corteo, che attraverserà gli snodi logistici e portuali della nostra città dove passa il traffico di merci e armi che arricchisce padroni e guerrafondai genovesi e italiani. Il governo Meloni e i padroni italiani devono pagare la partecipazione al massacro in corso subendo un danno economico effettivo e il 23 febbraio abbiamo intenzione di praticare questa strada, con la lotta e con il blocco, rispondendo in questo modo anche alle censure, alle provocazioni, agli attacchi polizieschi e ai divieti di manifestare".

"Il giorno dopo - concludono -, sabato 24, giornata internazionale di mobilitazione in cui ci saranno iniziative in tantissimi Paesi di tutto il mondo, a Milano ci sarà una manifestazione nazionale congiunta tra le principali associazioni palestinesi e tutti i sindacati di base: stiamo organizzando pullman da Genova per contribuire a quello che potrebbe diventare il più grande corteo in Italia da ottobre. Per prenotare posto in pullman 347 3010812 oppure 333 9364652".