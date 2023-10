Sciopero treni, bus, sanità e scuola: giornata di disagi

Venerdì nero per lo sciopero generale nazionale indetto dalla Cub, Sicobas, Adl e Sgb per l'intera giornata di venerdì 20 ottobre 2023, coinvolge trasporto pubblico locale, treni, sanità e scuole. Ecco dettagli e fasce orarie. Possibili disagi che si aggiungono all'allerta arancione in vigore in Liguria.

Sciopero autobus 20 ottobre 2023

Le fasce di servizio Tpl garantito sono per il servizio urbano dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30, mentre per il servizio provinciale dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 17 alle ore 20. Di seguito le modalità. Per quello che riguarda il servizio di trasporto urbano il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l'intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce già citate; il restante personale si asterrà dal lavoro per l'intero turno (compreso il personale di biglietterie e servizio clienti). Passando al trasporto provinciale il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l'intera giornata, il servizio sarà garantito in due fasce: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 17 alle ore 20. Il personale delle biglietterie si asterrà dal lavoro dalle ore 9 alle ore 16.30. Infine la ferrovia Genova-Casella dove il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l'intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30; il personale della biglietteria si asterrà dal lavoro per l'intero turno. In ambito urbano il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap. In ambito provinciale il servizio di trasporto sarà garantito nell'ambito dei servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap e anziani; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

Sciopero treni 20 ottobre 2023

Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia in occasione dello sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane proclamato da alcune sigle sindacali autonome, in adesione a uno sciopero generale, dalle ore 21.00 di giovedì 19 alle ore 21.00 di venerdì 20 ottobre. I treni regionali saranno garantiti dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21; sono possibili limitazioni o soppressioni fuori da queste fasce orarie.

Sciopero scuola e sanità venerdì 20 ottobre 2023

Asl 3 ha spiegato che l’Azienda assicurerà, negli ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza. In particolare verranno garantiti i servizi di emergenza e di Pronto Soccorso; potranno invece subire interruzioni e sospensioni le attività prenotate e programmate. Possibili disagi anche nelle scuole per lo sciopero.