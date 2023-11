Sciopero 17 novembre: corteo, orari e servizi a rischio, dall'aeroporto ai treni, dal porto ad Amt

Anche a Genova il 17 novembre arriva lo sciopero nazionale di Cgil e Uil contro la manovra di bilancio e saranno diversi i servizi a fermarsi con prevedibili disagi in città e non solo: dal porto all'aeroporto, dai treni alla scuola e così via.

Lo sciopero, di 8 ore o dell’intero turno interesserà i dipendenti pubblici, la sanità, i trasporti, i settori scuola e università e quelli soggetti alla Legge 146 sui servizi essenziali.

Il corteo per le vie della città

A Genova si terrà poi la manifestazione provinciale, con concentramento alle ore 9 presso il Terminal Traghetti da dove partirà il corteo per le vie del centro città.

La mobilitazione vedrà coinvolti i lavoratori pubblici, trasporti, scuola, università e tutti coloro che sono interessati dalla Legge 146 sui servizi minimi.

Si ricorda che il 24 novembre ci sarà invece lo sciopero di tutti i settori che non parteciperanno il 17: in questa data si terrà anche una manifestazione regionale sempre nel capoluogo ligure, con concentramento presso la Stazione Marittima alle 9.

Adesioni e orari

Ecco le modalità di adesione dei vari comparti per lo sciopero del 17 novembre:

Porto di Genova : 24 ore dalle ore 00,00 del 17 novembre alle 23,59 del 17 novembre

: 24 ore dalle ore 00,00 del 17 novembre alle 23,59 del 17 novembre Aeroporto : intera prestazione lavorativa dalle 00,01 alle 24 del 17 novembre 2023 nel rispetto, laddove previsto delle fasce di garanzia dalle ore 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.

: intera prestazione lavorativa dalle 00,01 alle 24 del 17 novembre 2023 nel rispetto, laddove previsto delle fasce di garanzia dalle ore 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Treni : nel trasporto regionale fasce garantite dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21

: nel trasporto regionale fasce garantite dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 Scuola di ogni ordine e grado, personale docente e non docente: intero turno

di ogni ordine e grado, personale docente e non docente: intero turno Università , personale docente e non docente: interna giornata

, personale docente e non docente: interna giornata Amt Genova , Gelosobus, Stac, Della Penna, Scagnelli: da inizio servizio alle ore 5,30 e dalle ore 9,30 alle ore 17 e dalle ore 21 sino a fine servizio

, Gelosobus, Stac, Della Penna, Scagnelli: da inizio servizio alle ore 5,30 e dalle ore 9,30 alle ore 17 e dalle ore 21 sino a fine servizio Amt extraurbano e Tdc: da inizio servizio alle ore 6 e dalle ore 9,00 alle ore 17 e dalle ore 20 a fine servizio.

e Tdc: da inizio servizio alle ore 6 e dalle ore 9,00 alle ore 17 e dalle ore 20 a fine servizio. Ferrovia Genova Casella : da inizio servizio alle ore 6,30 e dalle ore 9,30 alle ore 17,30 e dalle ore 20.30 a fine turno.

: da inizio servizio alle ore 6,30 e dalle ore 9,30 alle ore 17,30 e dalle ore 20.30 a fine turno. Genova Parcheggi : intero turno

: intero turno Sanità pubblica e privata: intero turno

pubblica e privata: intero turno Enti pubblici non economici (Inail, Inps, ecc): intero turno

non economici (Inail, Inps, ecc): intero turno Vigili del fuoco : intero turno

: intero turno Funzioni centrali (ministeri, prefettura, questura ecc.): intero turno

(ministeri, prefettura, questura ecc.): intero turno Enti locali (Comune, Regione ecc.): intero turno

(Comune, Regione ecc.): intero turno Terzo settore : intero turno

: intero turno Igiene ambientale : intero turno

: intero turno Amiu: l'azienda ha comunicato che potrebbero esserci disagi nell'erogazione dei servizi, ma saranno garantite le prestazioni di servizio indispensabili

Le motivazioni dello sciopero

Cgil e Uil dicono "no" alla manovra di bilancio: "Non risponde alle esigenze di lavoratori e pensionati e chiedono un’altra politica economica, sociale e contrattuale aumentando i salari e abbattendo i divari che colpiscono le donne. Bisogna agire su salute e sicurezza sul lavoro dove continua inarrestabile la scia di infortuni purtroppo anche mortali, servono nuove politiche industriali che guardino ai giovani e allo sviluppo sostenibile, una riforma del fisco unico strumento per trovare le risorse e ristabilire condizioni di equità nel Paese con una vera lotta all’evasione fiscale".

Tra le richieste dei sindacati, maggiori investimenti nei settori pubblici a partire da sanità, scuola e università, trasporto pubblico locale, partendo dalla necessità di nuove assunzioni e da risorse che sostengano i servizi pubblici, una riforma delle pensioni che superi la Fornero, un'attenzione particolare al variegato mondo degli appalti e subappalti dove spesso si annidano condizioni di lavoro inaccettabili, e una serie di maggiori tutele per i lavoratori con contratto di somministrazione.