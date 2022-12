Sciopero generale: modalità e orari per i treni

Uno sciopero generale regionale è stato proclamato da Cgil e Uil per protestare contro la finanziaria del governo Meloni nella giornata di venerdì 16 dicembre 2022. Coinvolti i lavoratori del settore pubblico e privato.

Per quanto riguarda i treni le segreterie regionali dei sindacati Filt Cgil e Uiltrasporti hanno proclamato uno sciopero del personale del Gruppo Fs Italiane con sede nella regione Liguria dalle ore 9 alle 17 di venerdì 16 dicembre. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, e quindi disagi per chi viaggia, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Maggiori informazioni sui servizi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali delle imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.

Per quello che riguarda i trasporti lo sciopero riguarda anche il personale di Amt. A Genova il personale viaggiante urbano si asterrà dal lavoro dalle 11.30 alle 15.30; il restante personale (comprese biglietterie e servizio clienti) si asterrà dal lavoro nelle ultime 4 ore del turno; il servizio delle biglietterie è pertanto garantito fino alle ore 12.15. Il personale viaggiante provinciale si asterrà dal lavoro dalle ore 10.30 alle ore 14.30; il personale delle biglietterie provinciali invece fino alle alle 14. Il personale del bus sostitutivo della ferrovia di Casella dalle ore 11.30 alle ore 15.30. In ambito urbano il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap. In ambito provinciale il servizio di trasporto sarà garantito nell’ambito dei servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap e anziani.