Trasporto pubblico, proclamato sciopero di 24 ore

Per quanto riguarda Amt Genova, il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata di martedì 1 giugno 2021. Il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20

Le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro hanno comunicato la loro adesione allo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale di 24 ore, proclamato dalle rispettive segreterie nazionali, per la giornata di martedì 1 giugno 2021. Di seguito i dettagli.

Sciopero 1 giugno modalità Amt Genova- servizio urbano

il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 17.30 alle 20.30;

il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno (compreso il personale di biglietterie e servizio clienti).

Sciopero 1 giugno modalità Amt Genova- servizio provinciale

il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20;

il personale delle biglietterie si asterrà dal lavoro dalle 9.00 alle 16.30.

Ferrovia Genova - Casella

il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17.30 alle 20.30;

il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno.

Il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap. In Amt Genova Servizio Provinciale (ex Atp), il servizio per le persone portatrici di handicap/anziani sarà garantito nei servizi convenzionati a loro dedicati; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

In occasione dell'ultimo sciopero del servizio urbano del 26 marzo 2021, a cui hanno aderito le stesse organizzazioni sindacali, le astensioni dal lavoro dei dipendenti hanno avuto un'incidenza sul servizio programmato pari all'85,60% nel servizio urbano, al 58,62% negli impianti speciali, al 45,45% in metropolitana, al 100% tra il personale della ferrovia Genova Casella e al 64% del personale viaggiante del servizio extraurbano.