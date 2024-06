Doppio sciopero del trasporto pubblico in arrivo

Sono in arrivo due diversi scioperi nazionali del trasporto pubblico per 4 ore: il primo domenica 7 luglio, il secondo giovedì 18 luglio. A incrociare le braccia, i lavoratori dipendenti delle imprese in cui si applica il Ccnl Autoferrotranvieri Internavigatori. A indire la protesta, nel primo caso Orsa; nel secondo, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna.

In entrambi i casi, si tratta di una protesta legata al rinnovo del contratto.

Lo svolgimento

Il 7 luglio sciopererà il personale operante sui turni dalle 11,30 alle 15,40. Coinvolti i lavoratori del servizio urbano di Amt, della ferrovia Genova-Casella e del servizio extraurbano di Amt.

Per quanto riguarda lo sciopero del 18, seguiranno nelle prossime settimane ulteriori dettagli.

Saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili secondo le normative.

Le motivazioni dello sciopero del 7 luglio

"Questa proclamazione - comunica Orsa Trasporti Auroferro Tpl - si è resa necessaria soprattutto in considerazione delle condizioni economiche e normative applicate ai lavoratori e ha costretto le associazioni delle aziende presenti al tavolo della trattativa nazionale a un confronto davanti al Ministero con la nostra segreteria. La nostra intenzione era di capire meglio quali fossero le problematiche che bloccano la trattativa del Ccnl e provare a dare un contributo utile alla ripresa del dialogo tra le

parti, cosi da scongiurare l’ennesimo mancato rinnovo e favorire, soprattutto, il soddisfacimento delle aspettative dei lavoratori riguardo i temi della sicurezza in ambito lavorativo e della sostenibilità dei tempi di vita/lavoro o anche, del necessario aggiornamento dell’inquadramento del personale e, non per ultimo, dell’urgente adeguamento dei salari al valore inflazionistico odierno provando a recuperare quindi il potere d’acquisto delle retribuzioni perso negli anni scorsi. Non ci sono state date risposte soddisfacenti".

E ancora: "Il presente degli autoferrotranvieri ha bisogno di fatti concreti, di reazioni immediate all’indifferenza istituzionale e, in parte, sindacale. Reazioni pianificate e mirate all’ottenimento degli improcrastinabili miglioramenti necessari a una categoria abbandonata per strada, è il caso di dire, in una situazione lavorativa ormai sempre più insostenibile per noi e per le nostre famiglie".

Le motivazioni dello sciopero del 18 luglio

"Il Ccnl Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL) scaduto in data 31 dicembre 2023 - comunicano i sindacati - ha visto l’avvio formale della fase di rinnovo con l’elaborazione delle Linee Guida di Piattaforma Unitaria Sindacale inviate alle associazioni datoriali in data 11 luglio 2023. All’apertura del tavolo di trattativa in data 26 settembre 2023 è seguito un intenso calendario di incontri che si è interrotto il 30 maggio 2024 a causa dell’atteggiamento, in alcuni casi attendista e in altri dilatatorio e non costruttivo, assunto dalle Associazioni Datoriali Asstra, Agens e Anav, che non ha permesso la prosecuzione di un confronto caratterizzato da elementi di disponibilità, concretezza ed avanzamento normativo, auspicati dalle organizzazioni sindacali, quali indicatori di una reale assunzione di responsabilità nei confronti del settore e della categoria".

Nello specifico i sindacati lamentano posizioni inaccettabili "non solo riguardo alle istanze promosse dalle lavoratrici e dai lavoratori del settore, caratterizzato da un crescente deterioramento delle condizioni lavorative e retributive, dalla conseguente e strutturale carenza negli organici aziendali, dagli episodi di aggressioni fisiche e verbali sempre più diffusi ai danni degli operatori front line, dalla cronica difficoltà nel reperire nuovi conducenti e altre figure specializzate, dal rischio sempre più tangibile della riduzione dei servizi, nonché dall’impossibilità di offrire un trasporto pubblico locale adeguato, ma anche riguardo a tematiche inerenti la sopravvivenza e gli interessi complessivi del settore".

Se i sindacati hanno sempre cercato di mantenere aperto il dialogo, le associazioni datoriali "hanno risposto ancorandosi alle proprie posizioni, volte esclusivamente alla massimizzazione della produttività, attraverso proposte provocatorie tese all’ulteriore aumento dei carichi di lavoro e di una compressione inaccettabile delle condizioni lavorative nel contesto attuale del settore, riproponendo modelli gestionali anacronistici, senza alcun riguardo alle legittime esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e alle proposte sindacali volte a garantire la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, di fatto perdendo, con questo atteggiamento, l’opportunità di contribuire alla necessaria trasformazione del trasporto pubblico locale, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati di sostenibilità economica, sociale ed ambientale".

Insomma, per ora niente rinnovo del Ccnl "con un incremento economico in linea con l’aumento del costo della vita" con la rimodulazione della parte normativa "per consentire una migliore conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, nonché a individuare soluzioni atte a contrastare il fenomeno delle aggressioni".