Santo Stefano d'Aveto: sciatore 21enne cade e si ferisce gravemente, elisoccorso in azione

Elisoccorso in azione sulle piste di Santo Stefano d'Aveto, verso le ore 13 di domenica 17 marzo, per recuperare uno sciatore caduto in un dirupo.

Dalle prime informazioni, sembra che lo sciatore, un giovane di 21 anni, sia caduto per circa 3 metri finendo fuori pista e procurandosi vari traumi gravi.

Sul posto l'elisoccorso Drago dei vigili del fuoco e la Croce Rossa di Santo Stefano d'Aveto che hanno portato il 21enne all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso.