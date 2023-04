29enne rimane schiacciato dal peso di tre bambine: portato in ospedale in elicottero

Stavano probabilmente giocando insieme in casa, ma la serata di Pasqua si è trasformata in dramma: un ragazzo di 29 anni di Cicagna, infatti, domenica sera verso le 19 è rimasto schiacciato sotto il peso delle due figlie e di una terza bambina.

Sul posto la Croce Rossa di Gattorna e l'automedica Tango 1. Valutata la gravità della situazione, il giovane è stato portato in elisoccorso all'ospedale San Martino di Genova con uno schiacciamento vertebrale con conseguente pressione di circa 70 chili.

Qui è stato trasferito presso la clinica neurologica diretta da Angelo Schenone, ed è per fortuna in miglioramento: in ospedale sono state ufficialmente escluse dinamiche di disabilità conseguenti al fatto.