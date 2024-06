Schiacciato dall'escavatore: 50enne portato con l'elicottero in ospedale in gravi condizioni

Grave incidente nel tardo pomeriggio di venerdì 21 giugno: un uomo di 50 anni è rimasto schiacciato da un escavatore che si sarebbe ribaltato nella zona dei laghetti di Nervi ed è stato portato in ospedale in condizioni serie con l'elicottero.

Al momento non è chiara la dinamica ma non si tratterebbe di un incidente sul lavoro.

È successo verso le 18,30. Per soccorrere il ferito, in una zona particolarmente impervia e non pianeggiante, sono accorsi i vigili del fuoco con due squadre e l'elicottero Drago, il soccorso alpino Cnsas, la Pubblica Assistenza Nerviese e i carabinieri.

L'uomo è stato portato intubato e con una brutta frattura esposta al San Martino in codice rosso.