'Schema 43' cambia nome, Benetton: "Rimasto a bocca aperta"

Schema43 cambia nome. La società di cui i Benetton si sono serviti per lanciare l'opa (offerta pubblica di acquisto ndr.) su Atlantia assieme a Blackstone, si chiamerà Schema Alfa. Lo rende noto un portavoce di Edizione. L'assemblea straordinaria per il cambio del nome si è tenuta nella serata di lunedì 9 maggio.

D'ora in poi, tutte le società della holding Benetton saranno denominate con 'Schema' e una lettera dell'alfabeto greco. Il nome Schema43, scelto inizialmente, aveva sollevato critiche da parte dei parenti delle vittime della tragedia del ponte Morandi in quanto 43 è il numero dei morti.

"Questa scivolata della nostra struttura aziendale lascia anche me a bocca aperta". Così Alessandro Benetton, presidente di Edizione, a margine della presentazione della sua autobiografia a Milano. Benetton ha spiegato che la società avrà un nuovo nome e a chi gli chiedeva conto del cambio, Benetton ha aggiunto: "È importante che sia l'azienda a comunicare il nome stasera".

"Non possiamo che accogliere con sollievo la decisione della famiglia Benetton di cambiare il nome della loro società: il rispetto della memoria delle vittime e del dolore dei loro familiari lo imponeva". Lo dichiara Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera, a proposito dell'annuncio del cambio di nome.

"Per questo ho ritenuto giusto stare al fianco dei familiari, chiedendo che il terrificante nome 'Schema 43' venisse subito cambiato. Oggi apprendiamo che, per fortuna, la nostra richiesta è stata accolta. Certo, non possiamo fare a meno di notare, non senza rammarico, che con un po' più di sensibilità si sarebbe potuto evitare alle famiglie questo nuovo dolore", conclude.