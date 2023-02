Piscina di Voltri, la struttura prende forma

Prende forma la struttura della nuova piscina Nicola Mameli a Voltri: in questi giorni sono in corso le operazioni per la costruzione delle nuove gradinate, mentre lo scheletro dell'edificio risulta già visibile, come si vede nella foto che ha postato su Facebook il sindaco Marco Bucci.

L'impianto diventerà un centro sportivo all’avanguardia che potrà essere utilizzato dai cittadini e dalle società anche per le attività agonistiche. "Presto Genova ritroverà una piscina storica, punto di riferimento per gli sportivi" è il commento del primo cittadino.

La piscina - opera da più di 7 milioni di euro - dovrebbe essere ultimata nel mese di ottobre 2023. Quando sarà completato, l'impianto, di 33 metri omologato per competizioni nazionali e internazionali, dovrà poi essere affidato a un gestore tramite bando. I lavori sono ripresi dopo aver attraversato un periodo decisamente complicato e dopo essersi fermati a causa degli approvvigionamenti di materie prime che scarseggiavano.