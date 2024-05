'L'effimera attesa', in piazza Banchi un'installazione artistica per riflettere

"L'effimera attesa" in piazza Banchi. In molti nelle ultime ore si sono imbattuti in uno scheletro seduto su una panchina con un bastone e un cappello in testa e si sono fermati a scattare foto cercando di capire di cosa si trattasse. Sveliamo l'arcano, si tratta di un'installazione artistica nata dalla collaborazione tra Tiler, lo street artist mascherato da scimmia che da anni colora la città con le sue piastrelle, e Blu Bordeaux, artista genovese.

Un'opera d'arte che vuole fare riflettere e che, nelle intenzioni degli autori, è destinata a restare in quel luogo, crocevia di persone tra caruggi, Caricamento e Porto Antico: "Abbiamo scelto piazza Banchi - spiega a Genova Today Tiler - proprio perché è un luogo di passaggio, dove si incontrano tante persone, tutte diverse tra loro, ci è quindi sembrato un buon punto per lasciare un messaggio. Speriamo duri a lungo".

Forse solo un primo passo tra i due artisti, che potrebbero avere in cantiere altri 'messaggi' destinati alla città, a far fermare le persone e pensare. In questo caso riflettere sul breve passaggio terreno e sull'importanza del 'fare'. "Restare fermi, immobili, in attesa che i sogni si avverino. L'universo non funziona così - afferma Tiler - se vuoi qualcosa dei vi muovere i tuoi passi verso strade nuove". L'artista con la maschera da scimmia da anni colora la città, una delle sue prime 'missioni' fu quella di accendere una luce attraverso la bellezza su angoli bui e degradati della nostra città, un messaggio che si è evoluto negli anni, con un 'ritorno alle origini' negli ultimi tempi: tra le ultime installazioni una a Nervi, sotto uno dei voltini bui che portano alla passeggiata e una sotto i portici di piazza Marconi, a due passi da piazza Rossetti e dal cantiere del waterfront di levante. Tra i blitz recenti anche quello a Villetta Dinegro, luogo meraviglioso ma purtroppo trascurato da anni.

