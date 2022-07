Scatta il bollino arancione per il caldo: massima prevista di 35 gradi

Scatta il bollino arancione per caldo torrido, umidità alta, temperature oltre i 35 gradi e notti tropicali.

Tutta colpa dell'anticiclone africano che sta interessando l'Europa Mediterranea e che dalla prossima settimana farà sentire ancor di più i suoi effetti.

Anche la Liguria ne fa le spese con il termometro che toccherà i 35 gradi sulla costa e un disagio fisiologico per caldo che si fa sentire un po' ovunque.

Il ministero della Salute ha emesso per Genova un bollino arancione per ondata di calore per oggi, domenica 17 luglio.

Una domenica di caldo intenso che vedrà anche fenomeni di instabilità. Nelle ore centrali e pomeridiane, infatti, è atteso un aumento di nuvolosità sui rilievi con possibili rovesci o temporali e non si escludono locali sconfinamenti costieri.

Nella notte passata valori molto alti per le minime: a Savona 25.8, ad Alassio 25.3, a Sanremo 24.8 e a Camogli 24.6. Alle 10 del mattino a Rapallo e Luni il termometro segnava già 31.2 gradi. Domani ancora sole e cielo sereno con ulteriore aumento delle temperature.