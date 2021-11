Lamiere pericolanti, prosegue il lavoro dei vigili del fuoco a Sampierdarena

Proseguono anche oggi, lunedì 8 novembre 2021, le operazioni di rimozione di parti pericolanti da parte dei vigili del fuoco in seguito al forte vento di questi giorni.

Particolarmente complesso l'intervento in via Scarsellini, angolo via Scappini, a Sampierdarena, dove alcune lamiere risultano in bilico in sommità a un grattacielo.

I vigili del fuoco stanno cercando di rimuoverle dall'interno, ma non si esclude un'opera con una piattaforma aerea.