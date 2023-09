Scarpino e lavori fermi, Sanna (Pd): "L'impianto doveva essere pronto nel 2022"

"La Giunta Toti continua ad annunciare ma senza pianificare. L'impianto di Scarpino, che doveva essere terminato nella primavera del 2022, a oggi è sempre bloccato". Così il consigliere regionale del Partito Democratico, Armando Sanna, che ha presentato un'interrogazione, chiedendo il cronoprogramma dell'opera.

"Esiste una forte controversia - prosegue Sanna - fra le aziende, che devono realizzare l'impianto stesso e chi l'ha commissionato, e non esistono certezze sulla ripresa dei lavori. Da quanto emerso nelle commissioni, dove erano presenti i sindacati e i vertici di Amiu, l'avvio dell'opera non sembra per nulla imminente".

"La programmazione regionale - continua il consigliere dem -, che, stando a quanto dichiarato, avrebbe dovuto prevedere la realizzazione di un Tmb (trattamento meccanico-biologico ndr.) da 110mila tonnellate nella città metropolitana di Genova, nonché un Biodigestore da 60mila tonnellate, con un cronoprogramma preciso, è fallita. Una situazione insostenibile, per la quale daremo battaglia".

"Sul tema dello smaltimento dei rifiuti - conclude Sanna - i cittadini devono avere risposte certe in tempi certi. Non possiamo permetterci di far pagare l'inefficienza della pianificazione di Regione Liguria a cittadini, lavoratori e imprese genovesi. Occorrono chiarezza e risposte adeguate in tempi rapidi a un tema non più prorogabile".