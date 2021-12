Ferrero torna a casa: i giudici hanno concesso i domiciliari

Massimo Ferrero potrà lasciare il carcere di San Vittore e trascorrere le festività natalizie nella sua abitazione di Roma. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha infatti accolto l'istanza dei legali che, nel corso dell'udienza di mercoledì 22 dicembre, hanno chiesto la scarcerazione dell'imprenditore e ormai ex presidente della Sampdoria. Per i blucerchiati rimangono giorni caldissimi, si attendono novità anche per quello che riguarda l'assemblea che dovrà eleggere il cda e il nuovo presidente.

Ferrero è detenuto nel carcere milanese di San Vittore dallo scorso 6 dicembre, in esecuzione di una misura cautelare concessa nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Paola sul fallimento di quattro sue società. Il Gip aveva disposto l'arresto dell'ex patron della Sampdoria per scongiurare il pericolo di reiterazione dei reati.

Il Tribunale del Riesame ha deciso però di modificare il provvedimento del Gip e di disporre la misura cautelare degli arresti domiciliari, permettendo a Ferrero di fare ritorno nella sua casa di Roma. L'ex presidente della Sampdoria potrà così trascorre a casa il Natale, con obbligo di dimora e senza la possibiltà di allontanarsi.

