"Un fiume d'acqua di fogna quando piove", il problema di scalinata dell'Orso in consiglio municipale

Il problema di scalinata dell'Orso che si trasforma in un fiume d'acqua in caso di pioggia è stato affrontato durante l'ultima seduta del consiglio municipale della Bassa Val Bisagno, alla quale ha partecipato anche l'assessore comunale e vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi.

Gabriele Ruocco, consigliere per la Lista RossoVerde ha spiegato: "In una tubatura confluiscono acque bianche e acque nere e ogni volta che piove si forma una cascata di acqua di fogna che scende giù fino al passo della Zebra. Questo problema danneggio l'edificio al numero 1 della scalinata, dove i proprietari hanno dovuto comprare una pompa per aspirare l'acqua che entra nel palazzo. Si tratta di una situazione che si trascina da anni, so che ci sono problemi legati anche alle caditoie a monte, chiedo quindi anche al Comune di intervenire, si tratta di una scalinata utilizzata ogni giorno da molte persone, servirebbe un intervento in tempi brevi, è anche un problema di sicurezza".

L'assessore Piciocchi ha spiegato che nella zona sono stati realizzati diversi interventi per la messa in sicurezza, ma che sulla scalinata è necessario intervenire: "Se lei mi dice che è accertato che è di proprietà comunale - ha risposto - è un lavoro che sicuramente dobbiamo mettere in programmazione perché è un discorso di sicurezza sul quale dobbiamo intervenire".