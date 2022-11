Scalinata Montaldo in mano al degrado: ipotesi ingiunzione ai privati

Transennata, in parte inagibile e presa di mira più volte dai vandali, scalinata Montaldo è in mano al degrado ormai da anni e il Comune, per risolvere il problema, farà partire un'ingiunzione a privati.

A comunicarlo, l'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente in consiglio comunale, dopo un'interrogazione di Luca Pirondini (M5s): "La scalinata - dice il consigliere pentastellato - è un importante collegamento tra le vie Bobbio e Montaldo, da qui tra l'altro si accede a diverse abitazioni, ma è transennata da molti anni e di fatto è per buona parte inagibile. La vegetazione cresciuta a dismisura copre l'illuminazione, è pericoloso passare anche in caso di pioggia, i residenti e i comitati di quartiere hanno segnalato più volte la pericolosità del passaggio. È importante dare una risposta ai cittadini che aspettano da tempo, ci sono transenne da più di dieci anni, una situazione ormai incomprensibile".

"Abbiamo interessato gli uffici per avere qualche dettaglio in più - dice Avvenente - verrà effettuato un sopralluogo, ma uno degli elementi di forte degrado non è dovuto tanto all'ammaloramento degli scalini quanto al fatto che sotto la scalinata corre un collettore fognario che, nel tratto da via Montaldo a via Montello, è consortile, dunque afferibile a soggetti privati, che si va ad allacciare nel tratto inferiore dove la fognatura è pubblica. In base agli esiti del sopralluogo procederemo con un'ingiunzione nei confronti dei privati per fare in modo che procedano con gli interventi necessari per il ripristino degli ammaloramenti causati da questo collettore".

Per quanto riguarda gli interventi sulla vegetazione, "verranno eseguiti non appena ci saranno le condizioni di sicurezza per cui Aster potrà intervenire".