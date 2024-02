Anziana scippata in pieno giorno, paura in centro

Attimi di paura sulla scalinata Frugoni che collega via Ippolito D'Aste con via Frugoni nel centro di Genova. Una donna di 87 anni è stata scippata da uno sconosciuto, che ha poi fatto perdere le proprie tracce.

È successo intorno alle ore 16 di martedì 20 febbraio 2024. Il ladro ha avvicinato l'anziana e le ha strappato la borsa con all'interno i documenti, il telefono cellulare e del denaro, poi è scappato.

La donna è rimasta traumatizzata, ma fortunatamente non si è fatta male, ha così chiamato i soccorsi e sul posto è intervenuta la polizia. Gli agenti hanno verificato che non fosse necessario un ricovero in ospedale e hanno avviato le indagini per rintracciare il malvivente.

