Uccise la sorella: “Delitto atroce ma imprevedibile”

Un delitto atroce ma imprevedibile. Nessuno sarebbe stato in grado di anticipare le mosse di Alberto Scagni che il 1 maggio 2022 uccise la sorella Alice a coltellate. Il 43enne è stato condannato a scontare 24 anni e sei mesi di carcere dopo un processo ad alta tensione, anche per il procedimento parallelo in relazione all'omesso intervento psichiatrico territoriale o delle forze di polizia (udienza fissata all'8 febbraio).

Le motivazioni della sentenza sono racchiuse in un documento di 130 pagine firmato dal presidente della corte d'assise Massimo Cusatti che scrive: "Sarebbe stato ben arduo pronosticare per chiunque, prima delle 13 del 1 maggio 2022, che Alberto fosse in grado di pianificare concretamente e portare a esecuzione un omicidio tanto atroce quale quello consumato in danno della sorella".

Nelle pagine, poi, si ripercorre la vicenda e il susseguirsi delle testimonianze nel corso del processo e si afferma che, qualunque fosse la patologia di Scagni, la "certezza in seno alla famiglia è maturata di recente rispetto al delitto. In quanto nessuno che non fosse munito delle necessarie competenze tecniche avrebbe potuto scovare il disagio psichico ben occultato dietro sicumera, arroganza e atteggiamenti provocatori con i quali l'imputato ha dissimulato per anni il proprio grave disturbo di personalità. Nell'ultimo decennio - prosegue il giudice -, i familiari si sono vicendevolmente attribuiti la responsabilità di investire le Autorità di polizia delle malefatte volta a volta attribuibili al congiunto senza mai vincere, però, la comprensibile resistenza dovuta all'enorme difficoltà di prendere finalmente atto della di lui instabilità psichica".

L'atroce delitto per la corte d'assise sarebbe il gesto estremo di un individuo affetto da narcisismo che quel giorno, dopo il rifiuto dei genitori a versargli i soldi sul conto ha voluto reagire compiendo "un'azione "grandiosa" che valesse a recuperare la stima di sé che stava perdendo e che, nel contempo, "punisse" i genitori per non essersi piegati al suo volere".