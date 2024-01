Alberto Scagni trasferito all'ospedale San Martino

Alberto Scagni è arrivato all'ospedale San Martino di Genova.

Il 43enne, condannato a 24 anni e 6 mesi di reclusione per il femminicidio della sorella, dopo essere uscito dal coma in seguito al brutale pestaggio nel carcere di Sanremo, è stato dimesso dall'unità di riabilitazione fisica dell'ospedale di Sanremo e trasferito al policlinico del capoluogo genovese.

Le sue condizioni sono migliorate dopo aver subito due interventi chirurgici al setto nasale e alla gola, ma i medici stanno ancora monitorando attentamente l'evoluzione della sua salute. La scorsa settimana i legali di Alberto hanno presentato un esposto in procura a Genova per fare chiarezza sull'aggressione avvenuta precedentemente nella circondariale genovese. Gli avvocati Alberto Caselli Lapeschi e Mirko Bettoli chiedono alla procura di identificare l'aggressore di Marassi dopo diversi solleciti via pec con la struttura. Questo esposto segue la 'fotocopia' consegnata anche a Imperia per chiedere accertamenti e capire perché Scagni non sia stato messo in isolamento.