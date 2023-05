Alberto Scagni scrive alla madre e rimane senza avvocati

A due settimane dal processo Alberto Scagni rimane di nuovo senza avvocati. Dopo la rinuncia di Mario Mascia ed Elisa Brigandì anche i nuovi difensori, Simone Queirolo Cometti e Michela Beatini, se ne vanno. Nessuno vuole seguire il 42 enne che il primo maggio del 2022 ha ucciso con 17 coltellate la sorella Alice sotto casa sua in via Fabrizi a Quinto. Il motivo è lo stesso: divergenze con l'assistito per cui ora sarà nominato un avvocato d'ufficio.

Alberto, intanto, dal carcere di Marassi, continua a riempire fogli su fogli e ha spedito una lettera alla madre: "Solletico"; "Pallavolo", "Solletico"; "Pallavolo", sedici righe tutte uguali con le stesse parole. "Potrebbero essere reminiscenze di lui con Alice o parole scelte a caso, ma in ogni modo denotano che sta male - commenta Antonella Zarri, madre di omicida e vittima - è lo stesso Alberto del giorno dell'omicidio, una persona con cui è impossibile negoziare, che vede complotti ovunque e non si rende conto che è in una situazione disperata anche dal punto di vista processuale. Purtroppo rinnova il nostro senso di impotenza totale di quei giorni e la rabbia che nessuno ci abbia aiutato quando abbiamo detto che andava fermato".

Il legale che segue la famiglia Scagni commenta la scelta dei colleghi di lasciare il mandato: "Si è creata una situazione drammaticamente paradossale nella quale è impossibile difendere un imputato che, solo per il consulente della procura, sarebbe pienamente capace di intendere e volere - dichiara a GenovaToday Fabio Anselmo - chiunque ne assuma la difesa dovrebbe agire professionalmente ignorando e superando il rapporto fiduciario col proprio assistito (ed i suoi deliri) è così assumendosene tutte le conseguenze.

Il processo per Alberto si aprirà il prossimo 9 giugno.