Alberto Scagni, minacce di morte al padre poche ore prima di uccidere Alice

L'intenzione della procura di verificare "a 360 gradi tutti gli aspetti della vicenda senza tralasciare nulla" si è concretizzata in un'inchiesta parallela a quella principale sulla morte di Alice Scagni, la 34enne uccisa con 19 coltellate la sera di domenica 1 maggio poco distante dal portone della sua casa nel levante genovese.

I reati ipotizzati sono omissione d'atti d'ufficio e omissione di denuncia, per ora a carico di ignoti. Intanto prende sempre più corpo l'ipotesi della premeditazione visto che poche ore prima del delitto Alberto aveva telefonato al padre, dicendo che gli avrebbe tagliato la gola se non gli avesse dato dei soldi.

A quel punto il padre Graziano aveva contattato il 112, riferendo di quanto avvenuto, ma le forze dell'ordine non si mossero. Questa telefonata, come altre analoghe, sono state acquisite dalla procura, che nei giorni scorsi ha ascoltato anche il marito di Alice.

Quest'ultimo ha riferito di aver suggerito alla moglie di trasferirsi per qualche tempo in una casa di villeggiatura di cui Alberto non sapeva l'esistenza, perché aveva timore di un agguato, ma Alice era convinta che il fratello non le avrebbe mai fatto del male e aveva voluto rimanere a casa.

Nella convalida dell'arresto di Alberto, firmata dal giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Genova Paola Faggioni, si legge come il 42enne, disoccupato dal 2013, soffra di crisi epilettiche e sia dipendente da alcol e sostanze stupefacenti, e delle incessanti richieste di denaro che rivolgeva alla famiglia, che solo nell'ultimo mese gli avrebbe elargito 15mila euro.

Sabato 7 maggio, alle 10, nella chiesa di Nostra Signora della Consolazione in via XX Settembre verrà celebrato il funerale di Alice, l'ultimo saluto a una giovane mamma, la cui unica colpa è quella di non aver allontanato da sé in tempo il fratello, a cui non ha mai smesso di volere bene.