Pestaggio dietro le sbarre: esposto dei legali di Alberto Scagni

È stato picchiato nel carcere di Marassi e poi, in modo brutale, in quello di Sanremo.

Ora i legali di Alberto Scagni, che sta scontando 24 anni e 6 mesi di reclusione per aver ucciso la sorella Alice, hanno presentato un esposto in procura a Genova per fare chiarezza sull'aggressione avvenuta nella circondariale genovese.

Prima l'aggressione di un compagno di cella e per questo motivo il trasferimento nel carcere di Sanremo dove qualche settimana è stato sequestrato, torturato e picchiato selvaggiamente da due detenuti. Un pestaggio brutale che ha mandato Alberto in coma.

Gli avvocati Alberto Caselli Lapeschi e Mirko Bettoli chiedono alla procura di identificare l'aggressore di Marassi dopo diversi solleciti via pec con la struttura. Questo esposto segue la 'fotocopia' consegnata anche a Imperia per chiedere accertamenti e capire perché Scagni non sia stato messo in isolamento.

Intanto, Antonella Zarri, la madre di Alberto Scagni, ha scritto al garante per i detenuti per andare a vedere il figlio e verificare le sue condizioni di salute.