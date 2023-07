Delitto Scagni, archiviate le accuse per la dottoressa e i due poliziotti

Archiviata l'inchiesta sulle presunte omissioni d'atti d'ufficio relative all'uccisione di Alice Scagni per mano del fratello Alberto.

Erano indagati due agenti della polizia di Stato e una dottoressa dell'Asl.

L'inchiesta

Il fascicolo bis era nato dopo le accuse e la denuncia presentata da Antonella Zarri e il marito Graziano, genitori di Alice e Alberto, tramite il loro avvocato Fabio Anselmi.

Gli agenti di polizia erano finiti nel mirino sia per l'approccio riduzionista mostrato dalla centrale operativa della questura a poche ore dal delitto, sia per il contenuto dell'audio della chiamata compiuta da Alberto alle 13.30 del primo maggio in cui l'allora 42enne dopo aver insultato il padre dice "Fra cinque minuti io controllo il conto, se non ci sono i soldi sai stasera Gianluca e tua figlia dove sono?".

Il papà allora si rivolge alla moglie: "Sentito? Gianluca e tua figlia, io chiamo, io chiamo il 112". Gli viene risposto di presentare denuncia il giorno dopo ma sette ore più tardi Alberto va sotto casa della sorella e la uccide.

Nella richiesta di archiviazione della Procura si legge che "non ci sono elementi per ritenere configurabili in capo agli indagati i delitti ipotizzati e, conseguentemente, per sostenere adeguatamente l'accusa in giudizio".

Il commento dei genitori: "Abbiamo chiesto aiuto, siamo noi i colpevoli?"

"La procura di Genova ha chiesto l’archiviazione della nostra denuncia nei confronti della polizia di Stato per essere rimasta inerte alla nostra drammatica richiesta di aiuto e intervento di fronte alla follia di nostro figlio che avevamo percepito costituire un serio pericolo per noi e per l’altra nostra figlia Alice", commentano i genitori in una lunga nota.

"Poche ore dopo si consumava, il primo maggio 2022, il dramma che cancellò la nostra famiglia e le nostre vite. Siamo stati messi sotto accusa noi genitori per tutto quanto accaduto. Forse ne siamo responsabili. Ci è sembrato naturale cercare di proteggere i nostri figli e noi stessi, cercando di chiedere aiuto alle istituzioni. Nei giorni precedenti l’uccisione di Alice abbiamo tentato di contattare per oltre 60 volte il centro di salute mentale cui c’eravamo rivolti per l’impressionante progressione della malattia mentale di nostro figlio. Abbiamo più volte chiamato il 113 perché spaventati dal degenerare inesorabile della situazione. Ci è stato risposto di chiuderci in casa fino al lunedì successivo. Era domenica. La nostra famiglia non è arrivata a lunedì. Siamo noi i colpevoli?".

E poi: "Il capogruppo della Camera dei deputati ha già emesso la sua sentenza. È di Fratelli d’Italia. Ora mi chiedo se i magistrati che si occupano della nostra tragedia sono parenti stretti di appartenenti alla polizia o simpatizzanti di Fdi od altri partiti di Governo. Se è cosi, oggi mi sento disorientata come cittadina e come madre. Non sono io ad aver creato questa politicizzazione estrema della Giustizia. Io ho solo chiesto invano aiuto allo Stato e dallo Stato sono stata accusata insieme a mio marito. Ma cosa è lo Stato? Siamo colpevoli soltanto io e Graziano. È tutto più semplice. Ha ragione il partito di Governo. Non abbiamo alcuna speranza. Lo avevo previsto perché ci era stato subito spiegato dal nostro avvocato. Ma quel che stiamo facendo noi genitori lo dobbiamo ad Alice che non c’è più e ad Alberto che si è di fatto ucciso pure lui. Noi non contiamo nulla. Siamo solo cittadini".