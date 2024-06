Sbarcati a Genova i 165 migranti, un minuto di silenzio per chi ha perso la vita in mare

"Ogni morte in mare è una di troppo, la domanda rimane 'Europa, quante ancora?'". Così Caroline Willemen project coordinator di Medici Senza Frontiere a bordo della Geo Barents, la nave della Ong che questa mattina è sbarcata a Genova con a bordo 165 migranti recuperati in tre diverse operazioni di salvataggio la scorsa settimana.





⚫RESCUE COMPLETED



165 people have safely disembarked this morning in Genoa, survivors and witnesses of deadly #EU migration policies. @MSF teams paused to honor the lives of the 11 bodies recovered during the journey.



💔Every single death at sea is one too many. pic.twitter.com/GV5omr9hrQ