Nuovo arrivo della nave Geo Barents a Genova: 261 migranti salvati

Nuovamente in viaggio verso Genova la Geo Barents. La nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere ha recuperato 261 persone all'alba di giovedì 7 marzo 2024. Si tratta di persone tratte in salvo da due diverse imbarcazioni partite dalla Libia la notte precedente.

L'ong ha riferito che i sopravvissuti, tra cui diverse donne e bambini, sono di dodici diverse nazionalità e che sono stati assegnati due diversi porti di sbarco, Livorno e Genova. Come già accaduto in passato non mancano le polemiche: "Questa modalità - scrive Medici Senza Frontiere su X (ex Twitter) -, insieme all'assegnazione generale di porti lontani, è un altro ostacolo all'assistenza delle persone soccorse in mare".

L'ultimo sbarco della Geo Barents a Genova risale alla fine del mese di gennaio, la nave aveva portato 68 migranti, 18 dei quali erano poi rimasti in Liguria. Altri sbarchi erano avvenuti a dicembre e ottobre 2023.

