"Borgo Incrociati tra sbandati e ubriachi, attaccata da un cane", lo sfogo-denuncia di una mamma

Denuncia-sfogo sui social per Greta Corrado, influencer genovese che attraverso la sua pagina Instagram 'Famiglia Nomade' racconta il proprio vissuto quotidiano nella nostra città in una famiglia con tre figli. Nelle ultime ore ha pubblicato un video in cui spiega quello che le è successo nella zona di Borgo Incrociati.

"Mi rivolgo a tutti, genovesi e non - racconta - e chiedo di fare la massima attenzione tra Borgo Incrociati e Brignole. Una zona di passaggio dove, purtroppo, si radunano persone poco per bene, spesso ubriache e con dei cani. Sono passata con i miei tre figli e il mio cane, che ho tenuto lateralmente per evitare potesse abbaiare. Uno degli animali di queste persone ha iniziato a ringhiare e ci ha poi attaccato da dietro dopo che siamo entrati in stazione, io sono stata morsa, avevo mia figlia piccola nel marsupio".

"Se l'avessi tenuta per mano - aggiunge - forse avrebbe preso anche lei e sarebbe potuto essere molto pericoloso, finire in tragedia. Bisogna fare qualcosa, servono maggiori controlli per evitare situazioni di questo tipo. A me ha preso il fondoschiena, ma poteva esserci il viso della mia bimba o il mio cane. Cose del genere non devono succedere"