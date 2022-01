Sequestrati oltre 40 kg di hashish, due arresti

Agivano per lo più nell'ambito del territorio savonese, ma l'attività dei finanzieri si è spinta fino alla città metropolitana di Genova. Nella mattinata di giovedì 13 gennaio 2022 i militari del comando provinciale di Savona hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere e un obbligo di dimora nel territorio del Comune di residenza nei confronti di tre cittadini extracomunitari, di nazionalità marocchina, residenti in Liguria, accusati di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le misure odierne scaturiscono da un'articolata e complessa attività investigativa, condotta dal Gruppo di Savona, che nel maggio 2021 aveva già portato all'arresto di 10 cittadini di origine egiziana e uno marocchina. La prosecuzione dell'attività info-investigativa ha permesso di accertare ulteriori cessioni di hashish da parte di altri soggetti.

In particolare, di rilievo risulta consumata una cessione di oltre due chilogrammi di analoga sostanza stupefacente, avvenuta nel comune di Varazze a opera di due soggetti, entrambi di nazionalità marocchina. Le successive indagini hanno consentito anche di sottoporre a sequestro, nel luglio 2021, un'ulteriore quantità di hashish, pari a circa 50 grammi, nello stesso comune savonese nei confronti di un terzo indagato e destinata, per come emerso nel corso delle indagini, ad alcuni connazionali ristretti nel carcere di Marassi.

Gli indagati, di età compresa tra i trenta e i cinquant'anni, privi dei regolari permessi di soggiorno, dimoravano tuttavia in Liguria. La sostanza stupefacente avrebbe fruttato alla consorteria criminale oltre 35mila euro di illeciti guadagni.

Due dei tre indagati verranno trasferiti presso il carcere di Genova, a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente. Sono in corso di esecuzione da parte dei finanzieri impegnati nell'operazione tre perquisizioni domiciliari presso i luoghi nella disponibilità degli indagati, ubicati nelle province di Savona e Genova, allo scopo di raccogliere ulteriori elementi probatori e ricercare eventuale altra sostanza stupefacente, materiale e attrezzatura per il confezionamento della droga e denaro provento dell'attività illecita.

In particolare, nell'abitazione di uno degli indagati sono stati rinvenuti 40 chilogrammi di hashish, custoditi in un sacco di juta, contenitori solitamente utilizzati per il trasporto dello stupefacente a mezzo natanti dalle coste del Nordafrica fino a giungere in Europa.