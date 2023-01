Peste suina, un nuovo caso in Liguria

Otto nuovi casi di peste suina africana tra Liguria e Piemonte, certificati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, con il totale che sale a 291.

Un nuovo caso è stato riscontrato in Liguria, a Savignone (cinque casi totali da inizio emergenza), in provincia di Genova. Le positività in Liguria raggiungono quota 97.

Sono sette le nuove carcasse di cinghiale positive trovate in Piemonte, tutti nella provincia di Alessandria: uno a Carpeneto (cinque le positività da quando è iniziata l'emergenza), due a Cartosio (cinque casi in totale), uno a Gavi (dieci casi), uno a Grondona (otto casi), uno a Silvano d'Orba (sei), uno a Tassarello (tre casi). I casi in Piemonte salgono così a 194.