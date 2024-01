Incendio nella notte, a fuoco una baracca

Una baracca abbandonata è andata a fuoco a Savignone nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 gennaio 2024. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a contenere l'incendio evitando che le fiamme si estendessero anche al bosco o ad altre strutture.

Non sono al momento note le cause dell'incendio, non si esclude nessuna pista, nemmeno quella dolosa. In corso i necessari accertamenti.

