Dieci anni di progetto "Save the Food": i numeri in Liguria contro lo spreco alimentare

Quasi 46mila porzioni di cibo non consumato redistribuito agli enti caritativi: è questo il bilancio di "Cuki Save the Food" in Liguria nel 2021. Il progetto di lotta allo spreco in collaborazione con Banco Alimentare Liguria compie dieci anni e approfitta del compleanno per divulgare i dati della sua attività.

Sempre nella nostra regione, in particolare, nel 2021 è stato distribuito il 21% di porzioni in più rispetto all'anno precedente. In particolare 45.900 porzioni di cibo non consumato nelle mense collettive sono state recuperate, redistribuendole ai bisognosi della regione: un risultato reso possibile anche grazie all'impegno di centinaia di volontari del Banco Alimentare ligure e delle strutture caritative convenzionate.

Per quanto riguarda il bilancio di 10 anni di attività, ad oggi sono oltre 21 milioni le porzioni di cibo salvate dallo spreco (che produce emissioni di gas serra pari a 3,3 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente, fonte Fao).

I numeri che riguardano lo spreco alimentare sono purtroppo un paradosso se si pensa che ogni anno nel mondo vengono prodotte 5.6 miliardi di tonnellate di cibo in eccedenza e che sono 1.3 miliardi le tonnellate di cibo buttate. Se sprecassimo meno, 44 milioni in più potrebbero essere le persone sfamate.

L’iniziativa, nata nel 2012, nel 2016 si evolve con la nascita di Cuki Save Bag progetto ideato sempre in collaborazione con Banco Alimentare. Save Bag è la doggy Bag di Cuki sviluppata in sinergia con 200 studenti del Politecnico di Torino che consente, a chi la richiede, di portare a casa il cibo non consumato nel piatto al ristorante, contribuendo in questo modo a combattere lo spreco del cibo fuori casa. Hanno aderito al progetto Save Bag i ristoranti Eataly, le osterie Slow Food, il Gruppo Cigierre, Just Eat e tanti altri locali.

Nel 2018 il progetto Cuki Save the Food continua la sua azione lanciando “Solida lei, Solidale tu”, iniziativa, giunta alla quinta edizione, che durante il periodo natalizio dona al Banco Alimentare una vaschetta per ogni confezione di vaschette acquistate, contrassegnate con “Solida lei, solidale tu”. A Natale 2021 sono state donate 500.000 vaschette in alluminio* che, grazie alla loro resistenza e riciclabilità al 100%, sono fondamentali per l’azione di recupero e ridistribuzione del cibo non consumato in totale sicurezza.

Cuki Save the Food nell’anno del suo decennale ha scritto un nuovo capitolo della sua storia organizzando una giornata dedicata alla lotta contro lo spreco alimentare presso la Scuola di Cucina della storica rivista La Cucina Italiana. Due gli eventi: la “Staffetta per gli Altri”, iniziativa che ha permesso di donare 1.000 piatti pronti al Banco Alimentare. In contemporanea si è tenuta la tavola rotonda “10 anni insieme contro lo spreco alimentare” con la presenza di stakeholder istituzionali (Elena Bonetti, Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia e l’onorevole Maria Chiara Gadda, prima firmataria della legge 106/2016), i vertici aziendali di Cuki e la Fondazione Banco Alimentare.