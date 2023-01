Due rapine in 24 ore nel centro storico

Ancora un giovane aggredito e rapinato nel centro storico di Genova. È il secondo in 24 ore circa. Questa volta la vittima ha riportato conseguenze meno gravi della prima, un ragazzo di 18 anni ferito e derubato l'altra notte in Sottoripa.

L'ultimo episodio risale alle 4.30 circa di domenica 8 gennaio 2023 in piazza di Sarzano. Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Verde e una volante della polizia di Stato. Il ferito, un ventenne, è stato portato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Galliera.

Ha raccontanto di essere stato avvicinato da due persone mentre tornava a casa e di essere stato colpito al volto. Quindi i due rapinatori, che hanno agito travisati, si sono dati alla fuga non prima di avergli portato via portafoglio e smartphone. Un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dall'analisi delle telecamere di sorveglianza della zona.

Proprio per contrastare violenza, spaccio di droga, ma anche schiamazzi molesti, a novembre la polizia locale ha presentato un progetto, che prevede 736 nuove telecamere di videosorveglianza per il centro storico di Genova, sensibili anche ai rumori, quindi capaci di dirigere l'obiettivo verso chi grida o chi chiede aiuto. Un sistema altamente professionale, finanziato dal Pnrr con un totale di 4,9 milioni di euro.

I primi impianti previsti dal progetto potrebbero già essere installati nella primavera del 2023. Tutte le telecamere saranno collegate agli oltre 60 chilometri che costituiscono la rete di fibra ottica di proprietà del Comune di Genova, creando così un anello che circonda il centro città (dal Matitone, attraverso via Balbi-Corvetto fino a piazza Verdi, fino a via Fiume e viale Brigata Bisagno) per congiungersi con l'attuale fibra all'interno della sopraelevata e terminare nuovamente al Matitone. Dalla dorsale partirà una maglia di reti secondarie che raggiungeranno tutte le telecamere presenti in centro storico.

Delle 736 telecamere, 200 avranno tecnologie PTZ (PAN/TILT/ZOOM) a 2 megapixel fino a 40X di zoom mentre altre 134 saranno multiottiche, dotate di sensore capace di rilevare il livello del suono. Attraverso questo sistema, già presente in altre aree cittadine, sarà possibile incrociare le informazioni con banche dati ed eseguire indagini approfondite rispetto a veicoli utilizzati per commettere reati. Gli ultimi episodi sembrano purtroppo confermare la necessità e l'urgenza di un impianto come questo.